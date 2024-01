Wintersport ist Ihr Steckenpferd? Entdecken Sie diese Orte im Großen Kaukasus

Das Shahdag Mountain Resort ist der perfekte Ort, um Aserbaidschan im Winter zu genießen. Hier kommt garantiert keine Langeweile auf, dank des großen Angebots an Aktivitäten, vom Skifahren bis zum Paragliding, vom Schlittschuhlaufen bis zum Wandern, der garantiert für Nervenkitzel sorgt.

Die Region Gusar in Aserbaidschan, 200 km von der Hauptstadt Baku entfernt, ist ideal, um dem Lärm der Stadt zu entfliehen, frische Bergluft zu schnuppern und in einem Winterwunderland die Landschaft zu genießen. In dieser Folge von Explore besucht die Euronews-Reporterin Cinzia Rizzi das Shahdag Mountain Resort. Es wurde vor über 10 Jahren erbaut und hat sich zu einem ganzjährigen Touristenziel entwickelt, das sowohl im Sommer als auch im Winter beliebt ist.

Wir beginnen mit einem Skitag auf den 30 km langen Pisten des Skigebiets und erfahren mehr über die Entwicklungspläne für seine Zukunft. Dann machen wir eine aufregende Fahrt mit dem ersten Alpine Coaster Aserbaidschans, einer Attraktion für alle Altersgruppen, mit Geschwindigkeiten von bis zu 42 km/h.

Nur wenige Kilometer vom Skigebiet entfernt liegt das gemütliche Dorf Laza inmitten von Bergen und Wasserfällen. In der Gegend gibt es viele Wasserfälle, die aus Quellen am Berg Shahdag und den umliegenden Gipfeln entspringen. Wenn das Wasser im Winter gefriert, entsteht eine magisch anmutende Landschaft.