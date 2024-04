Safranbolu ist eine wunderschön erhaltene Stadt im Norden der Türkei. Wir entdecke ihre reiche Geschichte, lüften die Geheimnisse des Gewürzes, das ihr ihren Namen gibt, und finden mehr über eine der tiefsten Schluchten der Welt heraus.

In dieser Folge von Explore Türkiye besucht Euronews-Moderatorin Cinzia Rizzi den bezaubernden Norden des Landes. Sie ist in Safranbolu, einer „Museumsstadt“ mit typisch osmanischen Häusern. Dank ihrer herausragenden universellen Werte wurde die Stadt 1994 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

Wenn man durch die Straßen von Safranbolu schlendert, fühlt man sich wie in einem Märchen, denn die Häuser, deren Bau Anfang des 18. Jahrhunderts begann, sind noch gut erhalten. Das Cinci Han – heute ein Hotel – diente früher als Unterkunft für Händler auf der Seidenstraße, während das Badehaus Cinci Hamamı ihnen einen Ort zum Entspannen bot.

Der Name Safranbolu rührt von der Verbindung zum Safran her – einem der teuersten Gewürze der Welt. Heute bauen rund 30 Landwirte Safrankrokusse des Typs Safranbolu Safranı an, die vor kurzem von der EU als geografische Angabe eingetragen wurden. Cinzia besucht einen Familienbetrieb, um mehr über das sogenannte „rote Gold“ zu erfahren, das zum Aromatisieren von Lebensmitteln, zum Färben, für Kosmetika und Pharmazeutika verwendet werden kann.

In dieser türkischen Region steht auch die Natur im Mittelpunkt, denn es gibt mehrere beeindruckende Schluchten. Im Bezirk Kastamonu, etwa 100 km von Safranbolu entfernt, liegt eine der tiefsten Schluchten der Welt: die Valla-Schlucht, die sich 12 km nach Norden erstreckt und deren Felswände bis zu 1.200 m hoch sind. Sobald Sie die Schlucht betreten haben, kommen Sie nur wieder heraus, wenn Sie bis zum Ende durchgegangen sind.