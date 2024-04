Hamburg: Faeser nennt Islamisten-Demo "schwer erträglich"

Copyright Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Symbolbild: Demonstranten bei einer Pro-Palästina Demonstration. - Copyright Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Symbolbild: Demonstranten bei einer Pro-Palästina Demonstration. - Copyright Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Von Euronews mit AP

Über 1000 Menschen haben am Wochenende an einer islamistischen Demonstration in Hamburg teilgenommen.