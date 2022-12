Nach dem argentinischen Triumph bei der Fußballweltmeisterschaft gibt es in Buenos Aires ein neues Wandgemälde, das den Moment festhält, in dem Lionel Messi die ikonische Trophäe in die Höhe stemmt. Der Künstler Maximiliano Bagnasco hat seinem Kunstwerk an einer Straßenecke im Palermo-Viertel der Hauptstadt den letzten Schliff gegeben.

