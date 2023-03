Mindestens 38 Tote nach Brand in mexikanischem Migrantengefängnis

Während die Namen der Dutzenden Opfern verlesen werden, die bei einem Brand in einem mexikanischen Einwanderungsgefängnis in Ciudad Juarez ums Leben kamen, protestierten Migranten mit Rufen nach "Gerechtigkeit!".

Der mexikanische Präsident hatte vermutet, dass die Migranten das Feuer aus Protest gegen ihre befürchtete Abschiebung gelegt hätten. Mindestens 38 Menschen starben in einem mexikanischen Einwanderungsgefängnis in der Nähe der US-Grenze.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, drückte seine Solidarität mit den Angehörigen der Opfer aus und appellierte an die Länder der Region, "auf humane, gerechte und wirksame Weise mit den wachsenden Bevölkerungsströmen durch den amerikanischen Kontinent umzugehen". UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine "gründliche Untersuchung" des Brandes.

Amnesty International erklärte, der Brand sei "eine Folge der restriktiven und grausamen Einwanderungspolitik" Mexikos und der Vereinigten Staaten.

"Diese verheerenden Ereignisse legen ein wahrhaft unmenschliches System der Einwanderungsdurchsetzung offen. Wie ist es möglich, dass die mexikanischen Behörden Menschen eingesperrt ließen, die keine Möglichkeit hatten, dem Feuer zu entkommen?", sagte die Direktorin für Amerika der Menschenrechtsorganisation, Erika Guevara-Rosas.

Videoaufnahmen, die von einem Minister der Regierung als authentisch bestätigt wurden, zeigen, wie das Wachpersonal des Gefangenenlagers das Gebäude verlässt, während die Flammen auf eine Zelle übergreifen, in der Migranten gefangen sind.

"Wir hatten dieses Video seit gestern Abend. Aber um die Ermittlungen nicht zu behindern, müssen wir aus Respekt vor den Opfern vorsichtig sein", sagte Innenminister Adan Augusto Lopez zu den Bildern.

Unter den Toten und Verletzten waren nach Angaben der mexikanischen Behörden Menschen aus Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Kolumbien und Ecuador.

Ciudad Juarez, das an El Paso (Texas) grenzt, ist eine der Grenzstädte, in denen zahlreiche Migranten ohne Papiere, die in den Vereinigten Staaten Zuflucht suchen, gestrandet sind.

Etwa 200.000 Menschen versuchen jeden Monat, die Grenze von Mexiko in die Vereinigten Staaten zu überqueren, die meisten von ihnen auf der Flucht vor Armut und Gewalt in Mittel- und Südamerika.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit 2014 mehr als 7.600 Migranten auf der Durchreise in Nord- und Südamerika gestorben oder verschwunden.