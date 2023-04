2. Streiktag der britischen Assistenzärze - Operationen fallen aus

Fast 50 000 Medizinerinnen und Mediziner haben den zweiten Tag in Folge in Großbritannien die Arbeit niedergelegt. Die an Kliniken beschäftigten Assistenzärzte fordern eine bessere Bezahlung. Der Nationale Gesundheitsdienst NHS lehnt die Forderungen als unangemessen ab. In der Folge fallen bis zum geplanten Streikende am kommenden Freitag hunderttausende Termine und Operationen aus.

