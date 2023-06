Skulpturen im belgischen Sand

no comment

25 Sandbildhauer aus ganz Europa verbringen zehn Tage damit, am belgischen Strand von Middelkerke eine Märchenwelt für das jährliche Sandskulpturenfestival zu erschaffen, das am 1. Juli für die Öffentlichkeit zugänglich ist. "Wir bringen rund 5.000 Tonnen Sand hier her", erklärt Peter Monbailleu, der Organisator des Festivals.