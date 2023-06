JetPacks für das Norwegische Rote Kreuz?

"Die erste Reaktion der Leute, wenn sie dies sehen, ist häufig, es mit einem Film wie Iron Man in Verbindung zu bringen."

Richard Browning, Unternehmer und Testpilot

Es wirkt wie in einem amerikanischen Science-Fiction-Film, wenn Browning mit seinem Düsenanzug abhebt.

"Wir bilden hier gerade einige verbündete europäische Spezialeinheiten darin aus, diese Ausrüstung zu fliegen. Dies ist die vierte Woche ihrer Ausbildung, und sie fliegen alle hervorragend, und wir wollten sie an einen interessanten Ort bringen, um diese Ausbildung abzuschließen."

Richard Browning, Unternehmer und Testpilot

Interessiert ist aber auch das Rote Kreuz im norwegischen Kvæfjord. Sie haben sich auf Instagram an ihn gewandt; sie sind der Meinung, dass der Jet-Anzug die Zukunft für die Bergrettung in unwirtlichem norwegischem Gelände sein könnte. Der Anzug verkürzt die Zeit, die man für den Aufstieg in die Berge benötigt, drastisch. Dadurch könnten die Rettungseinsätze effektiver werden.