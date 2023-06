Von Paris bis Singapur - Pride Paraden gegen Repressionen von LGBTQ

Paris, Singapur, Mexiko, Türkei... an vielen Orten der Welt haben an diesem Wochenende Pride Paraden stattgefunden. Der Monat Juni ist "Pride Month".

In Paris versammelten sich Tausende zur traditionellen "Marche des Fiertés" - dabei gab es aus Klimaschutzgründen zum ersten Mal keine Wagen. Aber viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in bunten Outfits und mit Fahrrädern.

Viele waren aus anderen Region Frankreichs in die Hauptstadt gekommen, wie ein junger Mann erklärte, auch um gegen die steigende Repression gegen die LGBTQ-Community in anderen Ländern wie in den USA zu protestieren.

Beim Konzert Place de la République traten Jeanne Added, Cirque Fier.e.s, Nabil Harlow, Cormac und mehrere DJs auf.

Hunderte rosa gekleidete Menschen haben in Singapur am Samstag bei der "Pink Dot"-Kundgebung für LGBTQ in Singapur mitgemacht, der ersten Pride seit der Entkriminalisierung von homosexuellem Sex in dem Stadtstaat im vergangenen Jahr.

Mit Regenbogenfahnen und glitzerndem Make-up versammelten sich die Teilnehmenden in einem Park in der Innenstadt - dem einzigen Ort in Singapur, an dem Proteste ohne polizeiliche Genehmigung erlaubt sind.

"Ich feiere heute, weil es ein wirklich langer Kampf war", sagte Ernest Seah, ein schwuler 58-jähriger Künstler und Lehrer. "Es ist großartig, dass die Liebe siegt und die Regierung das verstanden hat.

Das Parlament von Singapur hat im vergangenen Jahr ein Gesetz aus der britischen Kolonialzeit aufgehoben, das Sex zwischen Männern mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestrafte. Gleichzeitig verabschiedeten die Abgeordneten aber eine Verfassungsänderung, die die bestehende Definition der Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau in Singapur unterstreicht.