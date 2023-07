Kopfüber in der Achterbahn gefangen

Die Wagen einer Achterbahn auf der Crandon International Offroad Raceway blieben kurz vor dem Höhepunkt eines Loops stecken. Als die Rettungskräfte eintrafen, hingen acht Fahrgäste kopfüber in ihren Sicherheitsgurten.

Die Feuerwehr setzte Leiterwagen ein, um sie zu erreichen, und sicherten jeden einzeln, bevor sie die über die Schulter liegenden Sicherheitsbügel lösten.

Es dauerte fast dreieinhalb Stunden, bis alle Passagiere unten waren. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut dem Betreiber des Fahrgeschäfts lag ein mechanischer Defekt an der Achterbahn vor, die aber vom Staat abgenommen worden war.

Das staatliche Department of Safety and Professional Services ist für die Inspektion von Fahrgeschäften in Wisconsin zuständig.

Sprecher John Beard schrieb in einer E-Mail, dass die Behörde Ermittlungen durchführen und einen Inspektor nach Crandon, einer Stadt mit etwa 1.700 Einwohnern nordwestlich von Green Bay, entsandt habe.