Das Verbier Festival feiert sein 30-jähriges Bestehen

Das Verbier Festival hat sich in den vergangenen dreißig Jahren einen Namen gemacht. Es ist zu einem der wichtigsten Treffpunkte für klassische Musik in Europa und der ganzen Welt geworden. Das Jubiläum haben 60 angesehene Musiker aus aller Welt am 24. Juli mit einer Gala gefeiert, die allen Musikliebhabern in Erinnerung bleiben wird.

Das Verbier Festival hat sich in den vergangenen dreißig Jahren einen Namen gemacht. Es ist zu einem der wichtigsten Treffpunkte für klassische Musik in Europa und der ganzen Welt geworden. Das Jubiläum haben 60 angesehene Musiker aus aller Welt am 24. Juli mit einer Gala gefeiert, die allen Musikliebhabern in Erinnerung bleiben wird.