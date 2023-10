Tierischer Lasagne-Räuber: Bär bedient sich im Gefrierfach

Ein Bär in Barkhamsted im US-Bundesstaat Connecticut wusste offenbar ganz genau, wonach er suchte, als er in ein Wohnhaus „einstieg". Schnurstraks in die Küche. Mit der linken Tatze öffnete er das Gefrierfach und schnappte sich einen in Folie eingepackten Behälter mit Lasagne. Mehr wollte er gar nicht. Mit der Beute im Maul kletterte das Tier durch das geöffnete Fenster auf die Veranda und verschwand im Wald.

