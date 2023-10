Hunderte Spinnenmenschen in Rotblau unterwegs in Buenos Aires

Am Obelisken-Denkmal in Buenos Aires wimmelte es von Spinnenmenschen in Rot-blau. Hunderte argentinische Fans der Comicfigur Spiderman haben versucht, den Guinness-Weltrekord für die meisten als Spideman verkleideten Menschen zu brechen - ein Rekord, den derzeit Malaysia hält.

Menschen aller Altersgruppen kamen in den Kostümen zusammen. Sie brachten auch verpackte Lebensmittel und Konserven mit, um sie einer örtlichen Einrichtung zu spenden, die arme und obdachlose Menschen unterstützt.

Noch gab es keine offizielle Bestätigung, ob die Argentinier:innen die 685 Personen des aktuellen Rekords übertroffen haben, aber Notare sammelten alle Namen der Teilnehmer:innen und werden sie bei Guinness World Records einreichen, um zu sehen, ob sie sich den Titel verdienen konnten.

"Ich finde es sehr schön, dass das so viele Menschen in einer Zeit vereint, in der das Land so gespalten ist, mit etwas, das so spielerisch ist, so voller schöner Bedeutung ist und dazu noch einen solidarischen Aspekt hat", sagt Spider-Man-Fan Cristina Deane.

"Spider-Man ist für mich ein Superheld, der einen immer dazu antreibt, mehr zu tun. Und er ist einer der beliebtesten, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen", so Teilnehmer und Spider-Man-Fan Diego Magallan.