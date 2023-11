Niedrige Temperaturen sorgen für Wintermärchen-Bilder in China

Der Beginn der Wintersaison hat in einer Flussstadt im Nordosten Chinas den ersten Frost gebracht und die Landschaft in ein Wintermärchen aus Eis und Schnee verwandelt.

Der Songhua-Fluss, der durch die Stadt Jilin in der Provinz Jilin fließt, ist für seine natürliche Schönheit bekannt. Der Name der Stadt Jilin bedeutet auf Deutsch „Glückverheißender Wald“. In der Nähe gibt es Seen und Gebirge.

Während die Temperaturen sinken und sich Nebel auf den Bäumen entlang der Flussufer niederlässt, trotzen Anwohner und Anwohnerinnen sowie Touristen und Touristinnen der Kälte, um die faszinierende Landschaft zu bewundern.

Die Stadt Jilin liegt im Nordosten Chinas und hat mehr als 3,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Hier ist viel pharmazeutische Industrie angesiedelt. Die Provinz Jilin mit mehr als 24 Millionen Menschen grenzt an Nordkorea.