Video. Ultraorthodoxe Juden protestieren gegen Militärdienst

no comment

Tausende ultraorthodoxe jüdische Männer demonstrierten am Donnerstag in Jerusalem gegen ein Gerichtsurteil, das ihre Befreiung von der Wehrpflicht in Israel beenden könnte. Seit der Gründung des Staats Israels sind ultraorthodoxe Juden von der Wehrpflicht befreit, damit sie das jüdische Wissen und die Traditionen des Judentums studieren und bewahren können.