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Brand in russischer Chemiefabrik: Drei Tote
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Video. Brand in Chemiewerk im russischen Nischnekamsk: drei Tote

Zuletzt aktualisiert:

Aufnahmen aus Nischnekamsk im Westen Russlands zeigen, wie dichter Rauch über einem Industriegelände aufsteigt und den Himmel verdunkelt.

Ein Brand in einem Chemiewerk in der russischen Stadt Nischnekamsk hat drei Menschen das Leben gekostet und zweiundsiebzig weitere verletzt, teilten die russischen Rettungsdienste mit.

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Nach Angaben des Chemiekonzerns Sibur, dem das Werk Nizhnekamskneftekhim gehört, löste eine Störung an einer Anlage zunächst eine Explosion und danach den Brand aus.

Die Explosion ließ in mehreren Wohnhäusern in der Nähe die Fensterscheiben bersten und beschädigte weiteres Eigentum, erklärte der Bürgermeister von Nischnekamsk.

Nizhnekamskneftekhim gilt als eines der größten petrochemischen Unternehmen Europas und gehört zum Konzern Sibur.

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