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Frankreichs Finanzminister Roland Lescure macht ein Selfie. G7-Finanzminister und Notenbankchefs posieren beim G7-Finanztreffen in Paris fürs Familienfoto.
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Video. G7-Finanzminister tagen in Paris: Konflikt mit Iran und Streit um Zölle

Zuletzt aktualisiert:

Die Finanzminister der G7-Staaten treffen sich in Paris zu einem zweiten Beratungstag über weltweiten wirtschaftlichen Druck durch den Iran-Konflikt, US-Zölle und Störungen in der Straße von Hormus.

Finanzminister und weitere Spitzenvertreter der G7-Staaten sind am Dienstag in Paris zum zweiten Tag hochrangiger Wirtschaftsgespräche zusammengekommen. Aufnahmen zeigen die ankommenden Staats- und Regierungsmitglieder zu einem Familienfoto vor den Flaggen der G7-Länder und der Europäischen Union.

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Unter den Teilnehmern waren der französische Finanzminister Roland Lescure und der US-Finanzminister Scott Bessent.

Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund wachsender globaler Spannungen statt. Auslöser sind der Konflikt mit Iran, US-Zölle und Störungen in der Straße von Hormus.

Auch Ölpreise, Cybersicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und der Zugang zu kritischen Rohstoffen sollten bei den Treffen zur Sprache kommen.

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