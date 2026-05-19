Video. G7-Finanzminister tagen in Paris: Konflikt mit Iran und Streit um Zölle

Finanzminister und weitere Spitzenvertreter der G7-Staaten sind am Dienstag in Paris zum zweiten Tag hochrangiger Wirtschaftsgespräche zusammengekommen. Aufnahmen zeigen die ankommenden Staats- und Regierungsmitglieder zu einem Familienfoto vor den Flaggen der G7-Länder und der Europäischen Union.
Unter den Teilnehmern waren der französische Finanzminister Roland Lescure und der US-Finanzminister Scott Bessent.
Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund wachsender globaler Spannungen statt. Auslöser sind der Konflikt mit Iran, US-Zölle und Störungen in der Straße von Hormus.
Auch Ölpreise, Cybersicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und der Zugang zu kritischen Rohstoffen sollten bei den Treffen zur Sprache kommen.