Golfstaaten stoppen Trumps Iran-Angriffspläne

US-Präsident Donald Trump hat Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als „große Führungspersönlichkeiten und Verbündete“ bezeichnet, die ihn überzeugt hätten, einen neuen Schlag gegen den Iran vorerst zu stoppen. Damit rücken die drei Golfstaaten gemeinsam mit den Vermittlungsbemühungen Pakistans in den Vordergrund einer erweiterten politischen Architektur auf der Suche nach einem Ende des Kriegs rund um den Iran.

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Trump erklärte, die katarischen, emiratischen und saudischen Staats- und Regierungschefs, die er nach eigenen Worten respektiere, hätten ihn gebeten, die neuen Militärschläge zu verschieben, weil „jetzt ernsthafte Verhandlungen laufen“.

„Nach ihrer Einschätzung wird ein Abkommen zustande kommen, das für die Vereinigten Staaten von Amerika sehr akzeptabel ist, aber auch für alle Staaten im Nahen Osten und darüber hinaus“, schrieb der US-Präsident am Montagabend auf seiner Plattform Truth Social.

Später im Weißen Haus sagte Trump, er habe einen „sehr großen Angriff“ auf den Iran zurückgestellt. Saudi-Arabien, Katar, die Emirate und „einige andere“ hätten ihn gebeten, das Ganze „um zwei oder drei Tage“ zu verschieben.

„Sie glauben, dass sie einem Deal sehr nahekommen“, so Trump. „Wenn uns das gelingt, ohne sie in Grund und Boden zu bombardieren, wäre ich sehr zufrieden.“

Gleichzeitig erhöhte Trump den Druck auf Teheran. Er habe die Militärführung angewiesen, „jederzeit bereit zu sein, einen umfassenden Großangriff auf den Iran zu starten, falls kein akzeptables Abkommen zustande kommt“.

Diese Aussagen geben einen seltenen Einblick, welche Rolle die Golfstaaten hinter den Kulissen spielen, um eine weitere Eskalation des Kriegs zu verhindern – und wie stark ihr Einfluss auf das Weiße Haus inzwischen wächst.

Katar reagierte am Dienstag mit dem Hinweis, man habe die eigene Position Washington und anderen Partnern in den vergangenen Tagen klar übermittelt. Die Golfstaaten arbeiteten daran, eine neue Eskalation mit dem Iran zu verhindern, und unterstützten weiterhin Pakistans Vermittlungsversuche, hieß es. Auf Trumps Ankündigung vom späten Montagabend ging Doha nicht direkt ein.

Außenamtssprecher Majed Al-Ansari sagte bei einem Briefing in Doha, er werde die Gespräche Trumps mit den Golf-Staats- und Regierungschefs nicht kommentieren.

Er betonte stattdessen: „Unsere Haltung ist den Partnern in den Vereinigten Staaten klar: Die Region darf nicht erneut in einen Krieg hineingezogen werden, jede Eskalation würde die Menschen hier sofort treffen.“

„Katar unterstützt die derzeit geltende Waffenruhe und setzt darauf, den diplomatischen Kanälen Zeit für weitere Gespräche zu geben, die zu einer Einigung führen könnten.“

Al-Ansari sprach von breiter Rückendeckung in der Region, um die Waffenruhe zu stabilisieren. Verhandlungen bräuchten „mehr Zeit“, die Folgen des Kriegs reichten zudem weit über den Golf hinaus.

„Es gibt eine klare Solidarität bei der Unterstützung der von Pakistan geführten Vermittlung, aber auch beim Festhalten an der Waffenruhe und dabei, den diplomatischen Kanälen eine Chance auf weitere Gespräche zu geben, die zu einem Abkommen führen könnten“, sagte er.

Zu den Details der Unterredungen zwischen dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, und Trump äußerte sich Al-Ansari nicht. Doha habe jedoch immer wieder auf die Bedeutung von Deeskalation und der Wiederöffnung der Straße von Hormus hingewiesen, sagte er.

„Die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus ist unser völkerrechtlich verbrieftes Recht“, so Al-Ansari. „Wir haben stets betont, wie wichtig es ist, die Wasserstraße offen zu halten und den Status quo nicht zu verändern.“

Trotz des Werbens für Diplomatie sparte Katar nicht mit scharfer Kritik an Teheran wegen Angriffen auf katarisches Territorium während des Konflikts.

„Für den Staat Katar war unsere Position immer eindeutig“, sagte Al-Ansari. „Der Iran hat unser Land angegriffen. Das war ein Angriff auf die Souveränität Katars, auf unser Volk und auf den Wohlstand und Reichtum unseres Landes“, erklärte er. „Das nehmen wir keineswegs auf die leichte Schulter.“

„Die Menschen im Iran verdienen ein Leben in Frieden und Wohlstand, sie sollten nicht unter Krieg und Konflikten leiden“, fügte er hinzu. „Doch die iranische Regierung hat sich in diesem Krieg entschieden, Katar ins Visier zu nehmen und damit die Beziehungen massiv belastet.“

Das katarische Außenministerium teilte zudem mit, Außenminister Mohammed Al Thani habe telefonisch mit seinem saudischen Kollegen Faisal bin Farhan gesprochen. Beide hätten die Notwendigkeit betont, dass alle Seiten auf die laufenden Vermittlungsbemühungen reagieren. Nur so lasse sich der Weg öffnen, „die Wurzeln der Krise auf friedlichem Wege und im Dialog anzugehen und eine neue Eskalation zu verhindern“.

Einen ähnlichen Austausch habe es am Dienstag auch zwischen Katar und den Emiraten gegeben, so Al-Ansari.

Unterdessen meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag mehrere Angriffe in den vergangenen achtundvierzig Stunden, an denen mindestens sechs Drohnen beteiligt gewesen sein sollen. Präsidialberater Anwar Gargash rückte die Emirate dabei von anderen, eher passiven Akteuren der Region ab. Die Rolle des Opfers habe sich mit der des Vermittlers vermischt – und umgekehrt –, „während der Freund zum Vermittler geworden ist, statt ein verlässlicher Verbündeter und Unterstützer zu bleiben“, schrieb er.

„Die Verwirrung der Rollen während dieser heimtückischen iranischen Aggression ist verblüffend und erfasst die Staaten rund um die arabische Golfregion“, fügte Gargash auf X hinzu.

In dieser gefährlichsten Phase der modernen Golfgeschichte, mitten in dieser „perfiden Aggression“, sei eine graue, unklare Haltung noch gefährlicher als offenes Nichtstun, schrieb er weiter.

Teheran: Regierung will jede militärische Aggression abwehren

Zeitgleich mit Trumps Ankündigung einer baldigen Wiederaufnahme der US-Angriffe auf den Iran erklärte das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (Institute for the Study of War, ISW), Teheran baue seinen beanspruchten Zugriff auf den Transit durch die Straße von Hormus weiter aus und verankere ihn institutionell – entgegen dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen.

Medien, die den Revolutionsgarden (IRGC) nahestehen, drohten demnach weiter kommerziellen und digitalen Aktivitäten mit Bezug zur Straße von Hormus. Dies sei Teil umfassender Bemühungen des Regimes, die iranische Kontrolle über die Wasserstraße festzuschreiben, so das ISW.

Als Reaktion auf Trumps Drohungen schrieb Irans Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi auf X, der Iran sei „geeint und entschlossen bereit, jeder militärischen Aggression entgegenzutreten“.

Mit Blick auf die US-Erklärungen, man sei „jederzeit zu einem massiven Angriff bereit“, fragte Gharibabadi, ob dies bedeute, „eine Drohung als ‚Chance auf Frieden‘ zu verkaufen“.

Gleichzeitig warnte ein iranischer Parlamentsabgeordneter am Dienstag, Angriffe auf die Öl-Infrastruktur des Landes könnten Vergeltungsschläge gegen Förderstätten und Energieanlagen der Gegenseite auslösen, wie der persischsprachige Dienst von Euronews berichtete.

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, Mitglied der nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Kommission des Parlaments, sagte der Agentur ILNA, er glaube nicht, dass die USA einen großangelegten Militärschlag gegen den Iran starten würden. Washington hätte davon „nur wenig Gewinn“.

Sollte es dennoch zu Militäraktionen kommen, könnten seiner Einschätzung nach strategische Orte wie die Insel Chark und die Stadt Isfahan ins Visier geraten. Chark ist ein zentrales Drehkreuz für Irans Ölexporte, Isfahan gilt seit Langem als wichtiger Standort im iranischen Atomprogramm.

Angriffe auf Isfahan würden wohl mit Sorgen über Irans Vorräte an angereichertem Uran begründet, so Ardestani.

„Sollte der Iran angegriffen werden, würde er mit Schlägen gegen die Ölfelder und die Energie-Infrastruktur der Gegner antworten“, sagte er. Solche Ziele zu treffen sei wirksamer als Pipelines zu zerstören und würde die weltweiten Energiepreise deutlich in die Höhe treiben.

Ähnliche Botschaften kamen laut Euronews Persian auch von anderen iranischen Regierungsvertretern.

Esmaeil Saghab-Esfahani, Vizepräsident und Leiter der Behörde für Energieoptimierung und strategisches Management, sagte demnach, Teheran verfolge bislang eine „Auge um Auge“-Strategie. Bei weiterer Eskalation drohe jedoch eine deutlich härtere Antwort.

Sollten iranische Öl-Anlagen getroffen werden, könnte Teheran im Gegenzug Förderanlagen in jenen Ländern angreifen, von deren Territorium aus die Attacken gestartet wurden, warnte Saghab-Esfahani.