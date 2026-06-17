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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des National Park Service entfernen Algen aus dem Wasserbecken am Lincoln Memorial.
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Video. Washington: Lincoln-Gedenkbecken wird kurz nach Sanierung grün

Zuletzt aktualisiert:

Algenblüte färbt das frisch renovierte Wasserbecken am Lincoln Memorial in Washington grün – nur wenige Tage nach einer 14-Millionen-Dollar-Sanierung.

Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung ist das Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington erneut von Algen grün verfärbt. Zuvor war das Becken im Rahmen eines von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Renovierungsprojekts saniert worden.

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Am 16. Juni setzte der National Park Service Einsatzteams an dem Becken ein. Sie nutzten Pumpen, Sauger und entlang des Pools aufgebaute Reinigungsstationen, um die Algen aus dem Wasser und vom frisch gestrichenen Boden zu entfernen.

Arbeiter saugten große Algenteppiche ab, die sich bereits über Wasseroberfläche und Beckenboden ausgebreitet hatten.

Die Sanierung kostete laut öffentlichen Unterlagen mehr als 14 Millionen Dollar. Dabei ließen die Verantwortlichen den Boden des ikonischen Wasserbeckens in einem von Trump als „American Flag Blue“ beschriebenen Blauton neu streichen.

Trotz der Reinigungsaktion kamen die Algen rasch zurück und färbten große Teile des Wassers erneut grün.

Touristen strömten dennoch weiter zu dem Denkmal, machten Fotos und Selfies. Direkt daneben arbeiteten die Wartungsteams.

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