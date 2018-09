Die traurige Geschichte vom Kühllaster mit 157 (übelriechenden) Leichen

Seit Tagen ist die Geschichte von einem Kühllaster mit 157 Leichen der am meisten geklickte Artikel auf der euronews-Internetseite auf Spanisch. Weit über Lateinamerika hinaus bewegt es die Menschen, was sich in Tlajomulco de Zuniga in Mexiko ereignet hat.

Anwohner hatten sich seit Tagen über üble Gerüche aus einem mit einem Eisbären bemalten LKW-Anhänger beklagt - und sich auch an die Behörden gewandt. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco bestätigte dann, dass in dem Anhänger Tote gelagert seien, da es keine Plätze in einer Leichenhalle gebe. Die Leichen seien aber gekühlt.