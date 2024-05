Gaza-Proteste an US-Unis: Gewalttätige Zusammenstöße in Los Angeles

Copyright Ethan Swope/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ethan Swope/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

An der University of California in Los Angeles ist es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten gekommen. - Copyright Ethan Swope/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

An der University of California in Los Angeles ist es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten gekommen. - Copyright Ethan Swope/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

AP Von Diana Resnik mit

An der University of California in Los Angeles hat es heftige Zusammenstöße zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten gegeben. In den letzten zwei Wochen wurden mehr als 1.000 Menschen auf Pro-Palästina-Demos an US-Unis festgenommen.