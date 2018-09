"Brexit" in der Sackgasse": Pfund sackt ab

Eine harsche Ansprache der britischen PremierministerinTheresa May zum "Brexit" hat das britische Pfund im Verhältnis zu allen wichtigen Währungen heftig unter Druck gesetzt. Zum Dollar verlor das Pfund 1,4 Prozent und zum Euro 1,2 Prozent. Das Pfund fiel bis auf 1,1117 Euro – der heftigste Absturz im laufenden Jahr. Am Morgen hatte es noch bei 1,1272 Euro notiert.

Nach dem EU-Gipfel in Salzburg – er war am Donnerstag zu Ende gegangen - hatte May in einem überraschend anberaumten Fernsehauftritt ihre bisherigen Brexit-Pläne bekräftigt. Diese Pläne waren von den anderen EU-Mitgliedern abgelehnt worden. Die Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien befänden sich in einer Sackgasse, sagte May. "Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen", sagte sie. Darauf müsse sich Großbritannien vorbereiten.