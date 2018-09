EU-Verteidigungsindustrie: innovativ und wettbewerbsfähig auch dank Start-ups

"Gerade wurde das Projekt OCEAN 2020 gestartet. Daran sind 42 Partner aus 15 europäischen Ländern beteiligt. Mit dem Projekt werden Missionen zur Meeresüberwachung und Blockaden des Seeverkehrs unterstützt. Zu diesem Zweck werden Drohnen und unbemannte U-Boote in Flottenverbände integriert", so Antonino Arecchi, Leonardo S.p.A..

Mit diesem Seedrohnen-Prototyp steht die EU-Rüstungsindustrie in direkter Konkurrenz zu US-amerikanischen und israelischen High-Tech-Unternehmen.

"Die Boote dieses Typs ermöglichen Überwachungs-Seeoperationen in potenziell gefährlichen Gewässern, sowohl in Küstennähe als auch auf offenem Meer, ohne Menschen zu gefährden. ​​Die Beteiligung von KMUs an militärischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten stellt sicher, dass auch Ausgründungen in den Prozess der integrativen europäischen Verteidigungsindustrie einbezogen werden. KMUs sind reich an Talenten und tragen wesentlich zu technologischen Innovationen bei", sagt Antonino Arecchi von Leonardo.

Möglichkeiten für KMUs in der EU-Verteidigunsindustrie

​Für eine effektive europäische Verteidigung muss die europäische Verteidigungsindustrie innovativ sein. ​

​Der Europäische Verteidigungsfonds, der von der Europäischen Kommission im Juni 2017 eingerichtet wurde, koordiniert Investitionen in die Verteidigungsforschung, die Entwicklung von Prototypen sowie die Anschaffung von Ausrüstung und Technologie. ​

​​Er hilft den EU-Ländern, Geld effizienter auszugeben, Doppelarbeit zu vermeiden und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.

Aus dem Forschungsbereich des Fonds werden 90 Millionen Euro an Zuschüssen bereitgestellt, die zu 100 Prozent und direkt aus dem EU-Haushalt (2017-2019) finanziert werden.​​

Eines der im Rahmen des Fonds geförderten Forschungsprojekte ist Ocean 2020. Es bringt 42 Partner aus 15 EU-Ländern zusammen und zielt darauf ab, die technologische Führungsrolle Europas zu sichern, die Grundlagen für künftige Verteidigungsfähigkeiten zu schaffen und die europäische Verteidigungsindustrie innovativer und wettbewerbsfähiger zu machen. Das Projekt wird mit etwa 35 Millionen Euro gefördert.

Für den nächsten EU-Haushalt (2021-2027) schlug die EU-Kommission ein Budget von 13 Milliarden Euro für den europäischen Verteidigungsfonds vor, davon 4,1 Milliarden Euro für Forschungsprojekte. Nach der Forschungsphase stehen 8,9 Mrd. Euro zur Verfügung, um die Investitionen der Mitgliedstaaten durch Kofinanzierung der Kosten für Prototypentwicklung und für die damit verbundenen Zertifizierungen und Tests zu ergänzen. ​​

​Nützliche Links:

Der Europäische Verteidigungsfonds: 5,5 Milliarden Euro pro Jahr

EU-Haushalt: eine stärkere Rolle der EU als Sicherheits- und Verteidigungsgarantin

OCEAN 2020