May: Brexit-Verhandlungen befinden sich in einer "Sackgasse"

Die britsche Premierministerin Theresa May hat am Regierungssitz in London eine kurzfristig anberaumte TV-Ansprache zur Brexit-Problematik gehalten. Damit reagierte sie auf den informellen EU-Gipfel, der am Donnerstag in Salzburg zu Ende gegangen war. Dabei konnten sich die EU-27-Länder und May erneut nicht über einen konkreten Fahrplan für den Brexit einigen.