Ahwas: Iran droht mit «konsequenter Reaktion» auf Anschlag

Bei einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas sind nach offiziellen Angaben 25 Menschen getötet worden, 57 wurden verletzt. Von einem Park aus hätten die Täter auf Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden geschossen und 12 von ihnen getötet, so Medien (Nachrichtenagentur „Tasnim“). Die Angreifer feuerten offenbar auch auf Zivilisten und versuchten, Militärs auf dem Podium zu treffen. Zehn Minuten habe der Angriff gedauert, dann seien auch die vier Angreifer tot gewesen, meldeten Staatsmedien.

sowohl in Syrien als auch im Irak im Einsatz - und die arabisch-sunnitische Separatistengruppe "Al-Ahvazieh" – laut Teheran von Saudi-Arabien finanziert, Irans sunnitischem Rivalen in der Region.

Ahwaz liegt in der Mitte der Provinz Khuzestan, wo es sporadisch Proteste der arabischen Minderheit im überwiegend schiitischen Iran gegeben hat.

Irans Außenminister Javad Zarif beschuldigte in einem Tweet "von einem ausländischen Regime bezahlte Terroristen". Der Iran werde „regionale Terror-Sponsoren und ihre US-amerikanischen Drahtzieher zur Rechenschaft ziehen". Er drohte mit «einer umgehenden und konsequenten Reaktion» des Irans.

"Terroristen, die von einem ausländischen Regime rekrutiert, ausgebildet, bewaffnet und bezahlt, haben Ahvaz angegriffen," so Zarif. "Kinder und Journalisten sind unter den Opfern. Iran hält regionale Terrorsponsoren und ihre US-Drahtzieher sind für solche Angriffe verantwortlich. Iran wird schnell und entschlossen reagieren und iranische Leben verteidigen."

MILITÄRPARADEN ZUM JAHRESTAG DES KRIEGSBEGINNS

Der Iran beging den Jahrestag des Beginns des Krieges gegen den Irak zwischen 1980 und 1988 mit mehreren Militärparaden im ganzen Land – in Teheran nahm Präsident Hassan Rohani die Parade ab - am Vorabend einer angekündigten Abreise nach New York, wo er an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen wird.

