"O’zapft is!" - das Oktoberfest ist eröffnet

Das MünchnerOktoberfest ist eröffnet.

Mit zwei Schlägen zapfte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag pünktlich um 12.00 Uhr das erste Fass Bier an – Startsignal für das 185. Oktoberfest und Voraussetzung für eine Politikerkarriere in Bayern. Zum ersten Mal war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt dabei - er bekam traditionsgemäß die erste Mass.

Danach floss das erste Bier auch für die Wiesn-Gäste in den Zelten. Die Mass kostet dieses Jahr bis zu 11,50 Euro – erwartet werden wieder rund sechs Millionen Besucher, die vermutlich rund eine Milliarde Euro auf der Wiesn lassen.