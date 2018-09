Russland: Rentenproteste reißen nicht ab

Neue Proteste gegen das weithin unpopuläre russische Rentenreformgesetz vor der zweiten Lesung in der Staatsduma am Montag. In Moskau wurde der "Sozialmarsch der Millionen" von der Kommunistischen Partei organisiert, aber auch andere Bewegungen - wie die Linksfront – reihten sich ein.

Nikolai Levshitz, politischer Aktivist:

"Sie erhöhen das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 66 und einem halben Jahr. Macht 40 Prozent der Männer, die ihr Rentenalter nicht erleben. Also geht einfach das ganze Geld, das sie beim Staat eingezahlt haben, in die Taschen von Beamten, Putins Taschen, an seine Freunde oder irgendjemand anderem".