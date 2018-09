Schwere Turbulenzen durch Italiens Schuldenpläne

Die Schuldenpläne der italienischen Regierung für den Staatshaushalt 2019 sorgen für Aufregung an den Finanzmärkten und in Reihen der EU-Kommission. In den kommenden drei Jahren soll das Defizit 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen, statt - wie von der Vorgängerregierung angepeilt - 0,8 Prozent. Erlaubt sind nach den Maastricht-Kriterien drei Prozent. Italien weist aber eine hohe Staatsverschuldung auf. Daher ist das Land verpflichtet eine ganze Reihe weiterer Vorgaben zu erfüllen.