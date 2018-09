Öresundbrücke wieder geöffnet: Polizei Kopenhagen sucht nach 3 Verbrechern

Wie die Polizei Kopenhagen mitteilte war der Grund der fast zweistündigen Sperrung eine Großfahndung. Sie sollen in einem Volvo mit schwedischem Kennzeichen unterwegs sein.

Ein Reporter des schwedischen Fernsehens erklärte, dass alle Autos bei der Einreise nach Schweden kontrolliert würden.

Der Fähr- und Schiffsverkehr waren vorübergehend eingestellt worden. Auch der Zugverkehr wurde gestoppt.

Auch der Bahnhof von Kopenhagen vorübergehend geschlossen.

Auf der dänischen Seite der Brücke bildeten sich auf nach der Öffnung noch lange Staus.

Die Øresundbrücke ist jetzt für den gesamten Verkehr wieder geöffnet.

3 Schwerkriminelle gesucht

Berichte wonach es sich um eine Fahndung handelte, wurden nach über zwei Stunden bestätigt. Die Polizei Kopenhagen schreibt in einer Pressemitteilung:

"Die Polizei von Kopenhagen sucht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung einen schwarzen, in Schweden zugelassenen Volvo V90 mit der Registriernummer ZBP 546 an. Im Fahrzeug sind vermutlich 3 Kriminelle. Zeugen, die das Fahrzeug sehen, sollten sofort die Polizei unter 112 kontaktieren. Es ist wichtig, dass Sie nicht versuchen, die Leute zu kontaktieren, sondern nur beobachten und der Polizei gegenüber berichten, was Sie sehen."