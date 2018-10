Olympische Jugendspiele 2022 im Senegal

Dazu der Präsident des Senegal, Macky Sall:

"Ihre Entscheidung ist ein Novum in der Geschichte der Olympischen Spiele, sie ehrt unser Land und unseren Kontinent."

Das westafrikanische Land will die Wettbewerbe in der Hauptstadt Dakar, in Diamniadio und in Saly austragen.

"Es ist Zeit für Afrika. Afrika ist die Heimat vieler erfolgreicher und bekannter olympischer Athleten. Afrika ist ein Kontinent der Jugend", so IOC-Präsident Thomas Bach. Derzeit werden die Jugendspiele in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ausgetragen.