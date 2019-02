Macky Sall feiert schon

Die Anhänger von Präsident Macky Sall im Senegal freuen sich. Für sie ist klar, ihr Favorit bleibt an der Spitze.

Eine Stichwahl sei nicht nötig, Macky Sall liege weit vorn und sei der Sieger, so auch der Ministerpräsident des Senegals, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Auch der Präsident selbst lässt sich bereits als Sieger feiern.

Doch Präsidentschaftskandidat Idrissa Seck spielt da nicht mit. Er meint, es werde eine Stichwahl geben müssen, zwischen ihm und Macky Sall, denn wenn alle Stimmen ausgezählt seien, werde der Amtsinhaber nicht die nötige absolute Mehrheit haben.

Nachdem zwei beliebte Oppositionskandidaten von der Wahl ausgeschlossen worden waren, galt ein Sieg Macky Salls als wahrscheinlich. Am Sonntag waren an die acht Millionen Menschen zur Präsidentschaftswahl aufgerufen gewesen. Mit endgültigen Ergebnissen wird in den nächsten Tagen gerechnet.