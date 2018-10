Nach Crash: Lage an den Börsen turbulent

Nach den schweren Verlusten am Mittwoch blieb der Tag an der Wall Street auch am Donnerstag turbulent. Der Kurs des Dow Jones schwankte in beide Richtungen. Auch der S&P 500 und der Nasdaq standen weiter unter Druck. Ein weiterer großer Einbruch blieb jedoch zunächst aus. Am Mittwoch war es an der New Yorker Börse zu den schwersten Kurseinbrüchen seit acht Monaten gekommen.

Am Donnerstag gab der nachlassende Preisdruck der Wall Street ein wenig Halt. Die Inflation betrug im September 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und lag damit niedriger als erwartet. Experten gehen nicht davon aus, dass die Notenbank Fed von ihrem Kurs der moderaten Zinserhöhung abweichen wird. Die Politik des billigen Geldes scheint angesichts der guten Wirtschaftslage beendet: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal um 4,2 Prozent. Die Arbeitslosigkeit lag im September bei 3,7 und die Kerninflation bei 2,2 Prozent.