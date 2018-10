Trump zur Crash-Stimmung an den Weltbörsen: „Die Fed ist verrückt geworden“

Der New Yorker Aktienmarkt hatte am Mittwoch einen seiner bisher schlimmsten Tage im Jahr 2018 erlebt – mit den größten Verlusten seit acht Monaten. Der Dow-Jones-Index verlor 3,15 Prozent, der Nasdaq Composite verbuchte das größte Minus seit mehr als zwei Jahren – minus 4,44 Prozent. Am Tag nach dem größten Kursrutsch seit mehreren Monaten büßte auch der Dax im frühen Handel weitere 1,34 Prozent auf 11 555 Punkte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar 2017.

Die Fed hatte Ende September die Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben - auf 2,0 bis 2,25 Prozent. Vier weitere Anhebungen bis Ende 2019 dürften folgen.

US-Notenbank Federal Reserve (Fed)

CRASH-FAKTOR HANDELSSTREIT

Analysten machen für den Kursrutsch neben den steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt auch den Handelsstreit zwischen den USA und China verantwortlich.

Nach den schweren Verlusten an der Wall Street sind auch die Börsen in Asien abgesackt. Die Leitindizes in Tokio, Hongkong und Shanghai verloren bis Mittag rund vier Prozent.

Und der Dollar schwächelt – trotz der steigenden Zinsen – gegenüber Euro und Schweizer Franken.