Sojasahne macht glücklich!

Als Produzent und Großverbraucher von Soja weiß man in Japan auch, wie man die Bohne zu Gerichten aller Geschmacksrichtungen verarbeitet. Reich an pflanzlichen Proteinen und hochverdaulich, wird Soja sowohl in süßen als auch in herzhaften Gerichten verwendet.

Euronews-Reporterin Sophie Claudet: "Hallo und willkommen bei Taste, dem Kulinarik-Magazin von Euronews, wir sind in Tokio und ich habe diese Tanzschule ausgewählt, um Ihnen Sojasahne vorzustellen, ein gesundes Lebensmittel, das reich an pflanzlichen Proteinen ist. Es wird geschätzt von Menschen, die sich um ihre Figur und Gesundheit sorgen, wie Tänzerinnen.

Nach dem Unterricht essen die Ballerinas im Restaurant neben dem Tanzstudio zu Mittag. Dort gibt es vielfältige Gerichte, vor allem italienisch. Sowohl Risotto als auch Spaghetti Carbonara werden mit Sojasahne zubereitet.