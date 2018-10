Polen: Prognosen sehen PiS bei Regionalwahl vorn

Bei den Regionalwahlen in Polen deutet sich ein Sieg der Regierungspartei PiS an. In Prognosen nach der Abstimmung am Sonntag liegen die Nationalkonservativen bei rund 32 Prozent. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als vor drei Jahren. Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski sagte, der Sieg verheiße Gutes für die Parlamentswahl im kommenden Jahr.