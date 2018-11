In der Metro geborenes Baby darf 25 Jahre gratis fahren

Am vergangenen Mittwochabend ist in der Metro in Paris ein kleiner Junge geboren worden. Wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilen, war zum Glück ein Arzt gleichzeitig mit der werdenden Mutter in der Metro Linie 6. Der Mediziner half der Frau - und das Baby erblickte um 22 Uhr 40 in der Station Glacière das Licht der Welt - oder vielleicht besser gesagt: die Beleuchtung der U-Bahn-Station.