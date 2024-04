Das Moulin Rouge in Paris ähnelt einer Baustelle - Copyright Oleg Cetinic/AP Photo

Das Moulin Rouge in Paris ähnelt einer Baustelle - Copyright Oleg Cetinic/AP Photo

Von Euronews mit AP

Der "Windmühle" am Fuße des Pariser Montmartre fehlen die Flügel. In der Nacht brachen am Moulin Rouge die Flügel ab. Niemand wurde verletzt. Warum es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Ein böswilliger Akt wird nicht vermutet.