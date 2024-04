Die Restaurierung der Kathedrale von Notre-Dame dauert nun schon fünf Jahre. Im Dezember 2024 soll sie fertiggestellt werden. Euronews hat die dramatischsten Bilder zusammengestellt.

Die Restaurierung der Kathedrale von Notre-Dame nach dem tragischen Brand im April 2019 dauert nun schon ganze fünf Jahre. Im Dezember 2024 soll die Kathedrale endlich fertiggestellt werden.

Als die Turmspitze fiel, kamen uns die Tränen. Josy Touchard Französische Staatsbürgerin

"Ich glaube, die meisten Pariser und Franzosen haben in dieser Nacht vor dem Fernseher gesessen, es war wirklich intensiv. Und als die Turmspitze fiel, kamen uns die Tränen, und man kann sehen, dass ich immer noch Emotionen dabei empfinde. Ich bin in Paris geboren, genau wie mein Mann, und wir haben Kindheitserinnerungen an diesen Ort, also es war schon schwer. Es war, als ob die ganze Geschichte unserer Vorfahren, die das Gebäude erbaut haben, zerbrochen wäre", erzählte Josy Touchard, französische Staatsbürgerin.

Eine Timeline:

April 2019 - Ein Feuer wütet in der Kathedrale Notre Dame und bringt das Dach und den Turm zum Einsturz. Das Innere der Kathedrale wird zerstört. Wenige Zeit später wird verkündet, dass die prächtige Kathedrale wieder restauriert werden soll. Der französische Präsident Emmanuel Macron will die Arbeiten innerhalb von fünf Jahren abschließen.

Juni 2020 - Doch die Pandemie verzögert die Arbeiten an der Kathedrale. Dennoch ist die Entfernung des verkohlten Gerüsts, das die Turmspitze bei früheren Restaurierungsarbeiten umhüllt hatte, ein wichtiger Schritt.

August 2020 - Die Orgel, die einst in der Kathedrale erklang wird restauriert. Es ist das größte Musikinstrument Frankreichs. Mit ihren 8 000 Pfeifen hat sie den Brand überstanden, war aber mit giftigem Bleistaub überzogen.

März 2021 - Die ersten der insgesamt 1 000 französischen Eichen, die für den Wiederaufbau der Turmspitze bestimmt sind, werden aus dem Wald von Bercé in der französischen Region Loire ausgewählt.

September 2021 - Die Arbeiten zur Sicherung des Bauwerks sind endlich abgeschlossen. Gerüstexperten, Kletterer und andere helfen dabei, provisorische Strukturen und einen speziellen "Schirm" zum Schutz der Türme, Gewölbe und Wände des dachlosen Gebäudes zu errichten. Die Ausschreibungen für den Rest des Wiederaufbaus beginnen.

Frühjahr 2022 - Glasmachermeister und Schlosser aus ganz Frankreich beginnen mit der mühsamen Reinigung und Restaurierung der berühmten Glasfenster der Kathedrale.

Dezember 2023 - Ein goldener Hahn wird wieder auf die Spitze der Kathedrale gesetzt. Er symbolisiert die Wiedergeburt von Notre Dame.

Februar 2024 - Das Baugerüst wird entfernt, um die neue Turmspitze der Kathedrale zu enthüllen, die mit dem goldenen Hahn und einem Kreuz geschmückt ist. Sie bietet einen Blick in die Zukunft, denn die Notre Dame steht kurz vor der großen Wiedereröffnung.