Bundeswehr: Rekrutierung von Ausländern wird "geprüft"

In Deutschland hat die Bundeswehr offenbar konkrete Pläne zur Rekrutierung von EU-Ausländern. So sagte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, gegenüber der Funke-Mediengruppe, dass die Anwerbung von EU-Bürgern für spezielle Tätigkeiten eine Option sei, die geprüft werde. Die Rede sei von beispielsweise Ärzten oder IT-Spezialisten. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse man in alle Richtungen blicken.

Einem Bericht des Spiegel zufolge hat das Verteidigungsministerium dabei vor allem Polen, Rumänen und Italiener im Blick. Das Ministerium habe bereits Berechnungen angestellt, laut denen fast 600.000 Polen, Rumänen und Italiener im Alter zwischen 18 und 40 Jahren in Deutschland lebten.

Den Berichten zufolge kontaktierte das Verteidigungsministerium bereits die EU-Partner. Die meisten Staaten, insbesondere viele osteuropäische, reagierten demnach zurückhaltend.