"Gezielter Anschlag" gegen Ausländer? Autofahrer in Bottrop verletzt 4 Menschen

In Bottrop ist in der Silvesternacht ein Mann vermutlich aus fremdenfeindlichen Motiven mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurden mindestens vier Menschen verletzt, eine Person schwer. Unter den Verletzten sind auch Syrer und Afghanen. Der 50-jährige Mann wurde von der Polizei festgenommen.

Zunächst hatte der Fahrzeughalter in Bottrop kurz nach Mitternacht auf einen einzelnen Passanten zugehalten, dem es gelang sich zu retten, berichteten die Behörden. Danach sei der Autofahrer am zentralen Berliner Platz in der Bottroper Innenstadt in eine Gruppe von Menschen gefahren, die gerade den Jahreswechsel mit Böllern und Raketen feierten. Dabei verletzte er mindestens vier Menschen teils schwer, darunter Syrer und Afghanen.