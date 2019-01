Bottrop-Anschlag: „Absicht, Ausländer zu töten“

Die Polizei in Deutschland geht davon, dass der Mann, der in Bottrop in der Silvesternacht mit einem PKW in eine Menschenmenge raste, gezielt handelte. Mindestens fünf Personen, darunter auch afghanische und syrische Staatsbürger, wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei äußerte sich der 50-jährige Mann aus Essen bei seiner Festnahme fremdenfeindlich. „Zudem liegen den Ermittlungsbehörden erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers vor“, heißt es seitens der Polizei.

Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, sagte: „Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten. Das ist, glaube ich, nicht zu leugnen, das ist der Sachverhalt. (...) Hier in Nordrhein-Westfalen gibt es keinerlei Toleranz gegen Gewalttäter, egal von welcher Ecke die kommen. Und der Fall wird restlos aufgeklärt."