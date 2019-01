Südkorea: Eisfisch-Festival zieht am ersten Tag mehr als 140.000 Besucher an

Südkoreas jährlich stattfindendes Eisfischen-Festival zog auch 2019 wieder viele Teilnehmer und Besucher an, die den kalten Temperaturen trotzten.

Mehr als 140.000 Menschen kamen nach Angaben der Organisatoren am ersten Tag des Festivals, um einige Zeit auf dem zugefrorenenen See zu verbringen und zu versuchen, Forellen durch ein kleines Loch in der Eisschicht zu fangen.

Einige Besucher sprangen sogar in eine Art kleinen Pool mit eisigem Wasser, um die Fische mit bloßen Händen zu fangen.

Zum Abschluss des Festivals werden die gefangenen Fische für alle Teilnehmer gekocht.