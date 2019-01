Das könnte passieren, nachdem die Abgeordneten über den Brexit-Deal abgestimmt haben

Dienstag, der 15. Januar 2019, ist der Tag X für die britische Premierministerin Theresa May . Am Abend dieses Tages werden Abgeordnete ihre Plätze im Unterhaus einnehmen, um ein Urteil über den Brexit-Deal ihrer Regierung mit der EU abzugeben.

Die Abstimmung ist das große Finale einer Woche, in der Premierministerin Theresa May eine Niederlange nach der anderen hinnehmen musste. Zusätzlichen Druck erzeugt beispielsweise der Beschluss von vergangenem Mittwoch, in dem die Abgeordneten der Regierung nur drei Tage für einen Plan B gaben, falls der Deal abgelehnt würde. Hätte die Abstimmung noch zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt im Dezember stattgefunden, hätte die Regierung ganze 21 Tage Zeit gehabt, um einen neuen Plan vorzustellen.

Diese Szenarien sind nach der Abstimmung denkbar.