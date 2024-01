Von EU-Bürgern in Großbritannien wird erwartet, dass sie "betteln, bitten und Reue zeigen, weil sie nichts von den Änderungen bei der Visaerteilung nach dem Brexit wissen", so Euronews.

Bevor der Brexit am 31. Januar 2020 Realität wurde, ist das Leben für EU-Bürger im Großbritannien ziemlich unkompliziert gewesen.

Doch nach diesem Datum änderte sich alles.

Vielen Menschen, die seit mehr als zehn Jahren in Großbritannien lebten und eine Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten hatten, wurde mitgeteilt, dass sie kein Recht mehr haben, dort zu leben.

Das Innenministerium erklärte, sie hätten sich nicht bis zum 30. Juni 2021 für das EU-Niederlassungsprogramm beworben.

Viele EU-Bürger haben von dieser Änderung nichts gewusst.

Nach dem Protest dieser Menschen - und anderer, die sie vertreten - erklärte die Regierung im Januar, dass sie nun möglicherweise in Großbritannien bleiben dürfen.

Anti-Brexit-Befürworter protestieren 2019 vor den Houses of Parliament im Zentrum Londons Foto: Vudi Xhymshiti/The AP/File

Änderungen sind nicht genug

"The3million" ist eine Vereinigung, die in Großbritannien gegründet wurde, um dort lebende EU-Bürger zu vertreten, die nach dem Brexit-Referendum 2016 Schwierigkeiten haben.

Dieser Organisation zufolge gehe die Kehrtwende der Regierung wahrscheinlich nicht weit genug.

Nach den Änderungen der Regierung können diejenigen, die sich vor dem Brexit in Großbritannien niedergelassen haben und denen zuvor eine Daueraufenthaltsgenehmigung erteilt wurde, nun einen verspäteten Antrag beim EU-Settlement Scheme stellen - allerdings nur unter bestimmten Umständen.

Wie Andreea Dumitrache, Kommunikationsmanagerin bei "the3million", erklärte: "Die Möglichkeiten sind nach wie vor sehr begrenzt, und es ist zu erwarten, dass die Mehrheit der Nachzügler immer noch mit großen Hindernissen konfrontiert sein wird, damit ihr Antrag berücksichtigt wird."

Rund 50 Organisationen haben die Regierung in einem von "the3million" koordinierten Schreiben um Änderungen gebeten.

"Wir sind enttäuscht, dass das Innenministerium immer noch nicht akzeptiert, dass der Besitz einer Daueraufenthaltskarte für den Europäischen Wirtschaftsraum an sich ein ausreichender Beweis für vernünftige Gründe für eine verspätete Bewerbung ist", sagte Dumitrache gegenüber Euronews.

"Von den Menschen wird außerdem erwartet, dass sie betteln, bitten und Reue für ihre Unwissenheit zeigen. Wir befürchten, dass das dazu führen wird, dass nur Menschen mit Zugang zu Rechtsberatung in der Lage sein werden, ihren Antrag durchzubekommen", fügte sie hinzu.

Massimo und Dee sind ein italienisches Ehepaar, das seit Januar 2023 in Belfast lebt. Sie wurden Opfer dieses offensichtlichen Mangels an Transparenz seitens der Regierung seit dem Inkrafttreten des Brexits.

Sie betrieben ein kleines Lebensmittelgeschäft mit traditioneller italienischer Pizza und Straßenessen für die örtliche Gemeinschaft. Dann wurde sowohl ihr Geschäftskonto als auch Massimos Girokonto von ihrer Bank gesperrt.

Massimo fühlt sich im Stich gelassen Foto: privat (Massimo und Dee)

Die Restaurantbesitzer sagten Euronews: "Wir erfuhren es erst, als eine Zahlung an einen Lieferanten nicht ankam. Wir haben uns mit der Bank in Verbindung gesetzt, aber sie wollten uns nichts sagen oder uns beraten, wie das Problem gelöst werden könnte."

Dee erklärte, dass sie sich "am Boden zerstört, gedemütigt und besorgt" fühlten.

Vor allem Massimo "fühlte sich von dem Land im Stich gelassen, in dem er über 20 Jahre lang gelebt hatte, in dem er über die Jahre vielen Menschen Arbeit gegeben, seine Steuern gezahlt und der örtlichen Gemeinschaft etwas zurückgegeben hatte. Wir wussten nicht, wohin wir uns wenden sollten, und erhielten von verschiedenen Seiten falsche Ratschläge."

Bevor sie "the3million" entdeckten, wandten sich Dee und Massimo direkt an das Innenministerium.

"Es gab keine Hilfe, wie wir vorgehen sollten. Wir haben auf den Websites der Regierung recherchiert, aber es gab keine klare Anleitung für Menschen in Massimos Situation, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung besaßen", so Dee.

Erst nachdem sie einen Anwalt für Einwanderungsrecht engagiert hatten, bekamen sie Klarheit und eine Idee, wie es weitergehen sollte.

Dee ist immer noch wütend auf die Regierung:

"Sie hätten ausdrücklich erwähnen sollen, dass auch diejenigen, die eine Daueraufenthaltskarte (ohne Ablaufdatum) besitzen, einen Antrag stellen müssen. Sie hätten sich sogar mit den Inhabern der Karte in Verbindung setzen und sie beraten sollen, wie es in anderen Ländern mit ähnlichen Genehmigungen, z. B. in Dänemark, der Fall ist."

Der britische Premierminister Rishi Sunak steht vor einem weiteren Brexit-bedingten Problem Foto: Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

Mit viel Mühe gelang es Dee, ihr Geschäftskonto wieder einzurichten, nachdem sie ihren Ehemann als Geschäftsführer abgesetzt und eine Änderung der Mandatsdaten ausgefüllt hatte.

Die Bank habe einen Monat gebraucht, um die Angelegenheit zu klären, und nun sei ihr Geschäft "ruiniert" und sie "nicht in der Lage, es wiederzueröffnen".

Andreea Dumitrache kennt diese Art von Geschichten:

"Es sind die Schwächsten, die darunter leiden werden", sagte sie Euronews, "gefährdete EU-Bürger, Menschen, die in Armut leben, ethnische Minderheiten, Menschen, die nicht lesen und schreiben können, können immer noch abgewiesen werden, obwohl sie seit Jahren in diesem Land leben, wenn sie nicht alle zusätzlichen Kriterien erfüllen."

Sie ist besorgt, dass Menschen, die sich der Notwendigkeit einer erneuten Antragstellung bewusst waren, trotzdem Gefahr laufen, ihr Recht auf Aufenthalt in Großbritannien zu verlieren.

"Andere wurden vom Innenministerium aufgefordert, einen neuen Antrag zu stellen, nachdem sie zuvor zu Unrecht abgelehnt worden waren, und jetzt wird davon ausgegangen, dass sie keinen triftigen Grund für einen verspäteten Antrag haben", sagte sie.

Laut "the3million" scheint das Innenministerium von der Annahme auszugehen, dass die Menschen ein "auslösendes Ereignis" erleben und herausfinden, dass sie einen Antrag zu einem ohnehin schon schwierigen Zeitpunkt stellen müssen.

"Menschen können jahrelang in Großbritannien leben, ohne dass ein auslösendes Ereignis sie darauf aufmerksam macht, dass sie ihren Status sichern müssen. Das wurde durch den Windrush-Skandal sehr deutlich, bei dem viele Menschen erst viele Jahre nach einer Änderung der Politik und der Gesetzgebung feststellten, dass sie ihren Status nicht nachweisen konnten", erklärte Dumitrache.

EU-Anhänger mit einem Plakat mit den ehemaligen Premierministern Boris Johnson und David Cameron bei einem Protestmarsch zur Volksabstimmung in London, 201 Foto: Matt Dunham/The AP/File

Dem Innenministerium zufolge sei die neuen Politik eindeutig:

"Daueraufenthaltsdokumente, die gemäß den Verordnungen des Europäischen Wirtschaftsraums ausgestellt wurden, bestätigten den Status einer Person in Großbritannien gemäß den EU-Freizügigkeitsregeln", so das Innenministerium. "Es war seit langem bekannt, dass solche Dokumente mit dem Ende der Schonfrist am 30. Juni 2021 ihre Gültigkeit verlieren."

"Mehr als zwei Jahre sind seit dem Ablauf der Frist für die Beantragung der Regelung vergangen, die weithin bekannt gemacht wurde. Im Einklang mit unseren Verpflichtungen aus den Bürgerrechtsvereinbarungen akzeptieren und berücksichtigen wir weiterhin verspätete Anträge von Personen, die berechtigte Gründe für ihre Verzögerung bei der Antragstellung haben."

Dumitrache weist diese Behauptung jedoch zurück.

"Die Politiker haben versprochen, dass EU-Bürger ihre Rechte auch nach dem Brexit behalten werden. Diese Regierung muss Verantwortung übernehmen und diese Kultur des Unglaubens im Innenministerium ändern. Es kann nicht sein, dass die Schwächsten die Leidtragenden sind und ihr Leben zerstört wird", sagte sie.

Gemäß den Bedingungen des Brexit-Austrittsabkommens muss Großbritannien die Rechte von EU-Bürgern garantieren, die vor dem EU-Austritt legal im Land leben. Im Gegenzug müssen die EU-Länder das Gleiche für die dort lebenden britischen Bürger tun.

Nachdem die Regelung im Juni 2021 geschlossen wurde, versprach die Regierung, verspätete Anträge anzunehmen, wenn es "vernünftige Gründe" gebe.

Im August vergangenen Jahres änderten die Gesetzgeber von Rishi Sunak jedoch die Regeln, sodass fehlendes Wissen über das EU-Siedlungsprogramm nicht mehr als Rechtfertigung für die Nichtbeantragung gilt.

"The3million" hat die Regierung aufgefordert, weitere Maßnahmen zu ergreifen, da ihre Entscheidungen nicht dem Geist und dem Inhalt des Brexit-Austrittsabkommens entsprechen.

Die Organisation sagt, die Regierung tue nicht genug, um sicherzustellen, dass das Versprechen der "angemessenen Gründe" eingehalten wird, und wirft ihr vor, die Schutzmaßnahmen, die zuvor eingeführt wurden, um EU-Bürgern vollen Zugang zu ihren Rechten zu gewähren, zu missachten.

Während Dee und Massimo auf dem Weg sind, wieder auf die Beine zu kommen - obwohl sie nicht sicher sind, dass sie im Land bleiben werden, nachdem sie von der Regierung und ihrer Bank so behandelt wurden - stehen Tausende anderer EU-Bürger im in Großbritannien vor einer unsicheren Zukunft.

"Es fällt mir schwer, irgendwelche Vorteile (des Brexit) zu erkennen", sagte Dee gegenüber Euronews.

"Wir haben uns immer bemüht, Lebensmittel aus der Region zu beziehen und die britische Wirtschaft zu unterstützen. Der Brexit hat die Lebensmittelpreise so stark in die Höhe getrieben, dass viele Familienbetriebe gezwungen waren, ihre Türen zu schließen", sagte sie.

Die Zukunft vieler EU-Bürger in Großbritannien bleibt ungewiss.