Seit Mitte November war es bereits der elfte Samstag, an dem die französische Gelbwestenbewegung gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstrierte. In mehreren Städten des Landes gab es Märsche und Kundgebungen. Das Innenministerium gab die Zahl der Teilnehmer mit 22.000 an. Teils kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.