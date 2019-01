Ukraine: Komiker im Präsidentschaftsrennen vorn

Ukrainischer Präsident ist Wladimir Selenski bereits - aber nur auf der Mattscheibe. In der Fernsehserie „Der Diener des Volkes“ verkörpert der Komiker einen ukrainischen Präsidenten, der sich durch Ehrlichkeit und Integrität hervortut. Offenbar spielt Selenski die Rolle derart überzeugend, dass ihm viele seiner Landsleute auch im echten Leben das Präsidentenamt zutrauen.

In der kürzlich durchgeführten Umfrage eines ukrainischen Meinungsforschungsinstituts landete der 41-Jährige unter allen Kandidaten auf dem ersten Platz - vor der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und dem derzeitigen Präsidenten Petro Poroschenko. Die Wahl findet am 31. März statt, die endgültige Kandidatenliste wird am 9. Februar veröffentlicht.