Theresa May will eine pragmatische Lösung im Brexit-Streit

Die britische Premierministerin Theresa May gibt sich trotz Brexit-Chaos zuversichtlich. Sie kündigte an, beim Brexit rechtzeitige Lösungen liefern zu können. Sie werde nach Brüssel zurückkehren und eine „pragmatische Lösung“ anstreben, erklärte May. Das Nein der Europäischen Union zu Nachverhandlungen ignoriert sie.

Der stellvertretende irische Premierminister Fox sagte jedoch, dass es, so wörtlich, "keine glaubwürdigen, alternativen Regelungen" zu dem Vorschlag gibt und erteilte der "pragmatischen Lösung" eine Absage.

Liam Fox, Vize-Premier Irland:

"Nun, sagen sie wirklich, dass sie lieber nicht verhandeln wollen und eine "No-Deal"-Stellung bevorzugen? Meiner Ansicht nach ist das verantwortungslos. Es würde sich auf die europäische Wirtschaft, auf die Arbeitsplätze und den Wohlstand auswirken. Und erst recht auf die britische Wirtschaft"

Gut 50 Tage vor dem EU-Austritt wird damit ein harter Bruch ohne Vertrag oder eine Verschiebung immer wahrscheinlicher.

Unterdessen wurden Pläne bekannt, nach denen die königliche Familie aus London evakuiert werden soll – im Falle von Unruhen nach eine harten Brexit.