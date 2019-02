In Polen ist ein Fall von Rinderwahnsinn aufgetreten. Das BSE-Virus wurde an einem Tier auf einem Hof in Mirsk in der Nähe der tschechischen Grenze festgestellt. Nach Angaben der Weltorganisation für Tiergesundheit wurde das betroffene Rind getötet. Vereinzelte BSE-Fälle sind nach Angaben des Instituts nicht besorgniserregend. Das letzte Mal wurde Rinderwahnsinn in Polen 2013 festgestellt.