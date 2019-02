In Vietnam gibt es für Singles am Valentinstag einen besonderen Brauch: Sie besuchen mit Opfergaben einen berühmten Tempel in der Hauptstadt Hanoi. Die Pagode soll beim Finden eines Partners helfen. Der Legende nach hatte der ehemalige Kaiser Ly Thanh Tong keine Kinder, bis er in der Pagode betete. Deshalb gilt der Tempel heute als heiliger Ort für Singles, wo sie ihre Liebeswünsche äußern können.