NoComment der Woche: Eis, Baby! Kraniche nachmachen & Aurora borealis

In unseren No-Comment-Highlights dreht sich vieles ums Eis.

Wer macht am besten den Kranich nach?

So müssen die Teilnehmer des Kranich-Nachmach-Wettbewerbs im japanischen Hokkaido ihre Füße ins eiskalte Wasser stecken. Die Imitationen werden von Juroren bewertet.

Wer baut die schönste Eis-Skulptur aus Game of Thrones?

In Lainio in Finnland werden beeindruckende Eis-Skulpturen ausgestellt. Das Besondere an der Ausstellung in Lappland ist, dass Kreaturen aus der HBO-Serie "Game of Thrones" nachgebaut wurden - ganz aus Eis.

Wer sieht die schönste Aurora borealis?

Und für alle, die es nicht nach Lappland schaffen, zeigen wir Ihnen einige der schönsten Bilder der Nordpolarlichter, der Aurora borealis. Hier auch in einer längeren Version.

Und wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende -

je nachdem wie sie es mögen: eisig oder sonnig...